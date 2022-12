(Di mercoledì 21 dicembre 2022) "L'altro fronte sul quale il governo si impegnerà in modo particolare, per tornare ad avere un ruolo da protagonisti, è quello dei: per noi questa parte d'Europa rappresenta un'opportunità, ...

Il Sole 24 ORE

... non solo quella migratoria": lo ha detto il ministro degli Esteri Antoniodurante il suo ... Siamoad accelerare i tempi di adesione di tutti i paesi dei Balcani candidati all'Ue. Non ...... spiega, nel sottolineare come grande attenzione sarà prestata anche nell'area del Medio ... Ecco perchè siamoalla candidatura della Bosnia Erzegovina e che si acceleri il percorso di ... Tajani: favorevoli ad accelerare adesione dei Balcani all'Ue - Il Sole ... Roma, 21 dic. (askanews) - "L'altro fronte sul quale il governo si impegnerà in modo particolare, per tornare ad avere un ruolo da protagonisti, ...Le linee guida emerse oggi dalla conferenza stampa del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ...