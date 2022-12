Stress | solitudine | malinconia Anche voi provate questi sentimenti a Natale?

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nell’immaginario collettivo, ilè associato al momento più felice dell’anno. Pranzi e cene di famiglia sono all’ordine del giorno, così come il sorriso sulle labbra e lo stare sempre in compagnia. Però non per tutti è così. La fine dell’anno rappresenta per molti un momento di tristezza o diproprio come può capitare in estate, tanto da parlare di Holiday Blues: «chi solitamente ama questo periodo dell’anno, può sentirsi talvolta sottoe con poche energie. È un momento in cui la pressione è davvero alta tra preparare, consumare, mangiare, fare regali, stare in compagnia, non dire mai di no, volere bene a tutti, mostrarsi felici a tutti i costi» spiega Carolina Traverso, psicologa, psicoterapeuta e insegnante di mindfulness. ...