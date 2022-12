Sci | Coppa del Mondo | celebrata 100^ gara in Val Gardena

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il 17 dicembre 2022 è statalain Val. Il caratteristico lungo fine settimana delladeldi Sci in Val/Gröden è scattato con il recupero della prova di Beaver Creek (il 15 dicembre), seguito, sabato 17, dalla consueta discesa libera maschile. Si tratta a tal proposito dellasulla mitica Saslong. Birra Forst nell’occasione si è dimostrata un partner essenziale della FISI, la Federazione Italiana degli Sport Invernali. In estrema sintesi è stato un inizio di stagione denso di anniversari e ricorrenze per le gare dideldi Sci in Val/Gröden. Quest’anno, infatti, si è svolta la 55ª edizione che ha rappresentato ...

Buona prova da parte di Jole Galli in gara - 1 della tappa di San Candido valida per ladel mondo di skicross. L'azzurra, che aveva conquistato l'accesso alla gara odierna grazie alla nona piazza nelle qualificazioni, ha chiuso in quinta posizione . Anche qualche recriminazione per ...La famiglia degli sport invernali e in particolare dellodi fondo accoglie con piacere la nascita di Alexis Pellegrino, figlio di Federico Pellegrino e ...giorni dopo la splendida vittoria in... Sci, Coppa del Mondo: Curtoni 2^ nel Super-G di St. Moritz. Vince Shiffrin, Goggia 5^ Buona prova da parte di Jole Galli in gara-1 della tappa di San Candido valida per la Coppa del mondo di skicross.