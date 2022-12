Qatargate | chiesto all’Italia il sequestro dei conti correnti di Panzeri

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La magistratura belga che indaga sulha, attraverso Eurojust, di congelare due, uno intestato all’ex europarlamentare del Pd, Antonio, l’altro alla figlia Silvia. La magistratura belga haildeiintestati all’ex europarlamentare del Pde alla figlia Silvia I duefanno parte dei sette che erano stati acquisiti in esecuzione di un ordine di investigazione europeo emesso nell’ambito dell’indagine sul caso della presunta corruzione di europarlamentari per favorire gli interessi di Qatar e Marocco. Nei giorni scorsi la Procura di Milano aveva ricevuto l’ordine di ...

LA NOTIZIA

La magistratura belga che indaga sulhaall'Italia, attraverso Eurojust, di congelare due conti correnti, uno intestato ad Antonio Panzeri, l'altro alla figlia Silvia. I due conti fanno parte dei sette che erano stati ...La richiesta, raccolta da Eurojust, deve infatti essere vagliata da un gip, il quale deve valutare quantoda Bruxelles, così come successo per il sequestro preventivo della casa a Cervinia (... Qatargate, chiesto il sequestro dei conti correnti di Panzeri (Adnkronos) - C'è un problema legato alla competenza della procura che deve eseguire il 'congelamento'. La richiesta, raccolta da Eurojust, deve infatti essere vagliata da un gip, il quale ...Prima i dubbi sul vicepresidente Schinas, ora il caso dell'ex commissario Avramopoulos e i finanziamenti all'ong No Peace Without Justice: l'esecutivo Ue si difende e procede a indagini interne. Intan ...