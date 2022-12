(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Antonioconsegna le sue prime ammissioni davanti al giudice: "Un accordo per evitare risoluzioni contrarie in cambio di 50 mila euro"

ilGiornale.it

... gli italiani pagati dai servizi segreti del Marocco I veleni del Qatargate su Schinas imbarazzano la Commissione Ue Qatargate, udienza a Brescia per la moglie di: sì alla consegna in Belgio ...... allo stesso numero civico della Fight Impunity di&Co. Ora la breccia aperta dall'indagine ... network di notizie e narrative globali diffuso in 158 Paesi, che pubblica in 15 lingue e... Panzeri collabora coi giudici punta il dito contro Cozzolino Cronaca - Il cerchio dei pm belgi che indagano sulle mazzette di Qatar e Marocco si stringe attorno a dieci collaboratori. La Kaili scarica l'ex sindacalista. Nelle ..."I soldi trovati erano di Antonio Panzeri". Ad una manciata d'ore dall'udienza che la vedrà giovedì alle 9 in tribunale a Bruxelles, Eva Kaili, attraverso il suo legale, prova a mettere giù uno… Leggi ...