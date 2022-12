Pacca sul sedere | la Beccaglia ha avuto la sua vendetta | Serrani condannato a un anno e 6 mesi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma, 21 dic — Une mezzo di reclusione, con sospensione della pena a condizione che l’imputato segua un «corso di riabilitazione» organizzato da enti che si occupano del recupero di persone condannate per violenza sessuale: è la decisione del gip Antonio Pezzuti nei confronti del ristoratore marchigiano Andreaper violenza sessuale per la tanto dibattuta «sul culo» a Gretaal termine dalla partita Empoli – Fiorentina.per violenza sessuale: laha la suaEra il 27 novembre 2021, la sexy-cronista si trovava di fronte allo stadio Castellano di Empoli per raccontare il clima del dopo partita davanti alle telecamere., un po’ per la ...

All'improvviso alle sue spalle arrivò Serrani, che allungò la mano sinistra e le lanciò una fortesedere , allontanandosi poi velocemente davanti alle proteste della donna. L'episodio ...Hoara Borselli, il tweet contro la sentenza Su Twitter ha commentato la sentenza prendendo le difese di Andrea Serrani: 'Un anno e 6 mesi al ristoratore Andrea Serrani per lasedere in ... Pacca sul sedere col dorso della mano: “Non è violenza sessuale” Molestò una giornalista in diretta ed è stato condannato ad un anno e sei mesi. Questa la pena inflitta, in abbreviato, dal Tribunale di Firenze al ristoratore marchigiano ...La sentenza per le molestie alla giornalista Greta Baccaglia e, nello stesso giorno, l’archviazione dell’accusa a un 51enne che ha toccato il sedere di una commessa in un supermercato ...