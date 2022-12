Natale | boom della vacanza in montagna e tornano gli stranieri 

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) AGI - Si riduce il periodo, gli indecisi cercano il viaggio dell'ultimo minuto, ma alle vacanze die Capodanno gli italiani non rinunciano. Lo afferma Federturismo, secondo cui dopo la splendida performance del ponte dell'Immacolata la, grazie anche alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, continuera' ad essere protagonista e destinazione scelta da giovani e famiglie con picchi di prenotazioni che segnano l'80% per il Capodanno e il 50% per, con un'affluenza agli impianti di risalita che nelle localita' clou si allineera' ai livelli del 2019. Se i numeridanno grande soddisfazione cresce anche l'interesse per latermale (+10% nel Nord e Centro Italia rispetto al periodo natalizio del 2019) e nelle citta' d'arte si registra un numero ...

AGI - Agenzia Italia

