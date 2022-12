Manovra | Foti | ' da commissione Bilancio ottimo lavoro'

Agenzia ANSA

'Assurdo cantare vittoria per un emendamento che non è stato mai presentato', la risposta del capogruppo di Fdi,. Laarriverà alla Camera giovedì, voto di fiducia atteso alle 11 di ......Camera all'emendamento che allache apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città. L'emendamento, a firma(... Manovra, Foti: "Fiducia Nulla di diverso dal passato, dipende da opposizione" - Italia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Slitta l’arrivo in aula a Montecitorio del testo modificato. Spese per il Pos, spunta una tassa sugli extraprofitti bancari ...