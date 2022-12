LIVE – Fiorentina-Lugano 1-0 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lasfiderà ilalle 18:00 di mercoledì 21 dicembre. Un’che servirà per fare il punto sulla condizione dei viola, apparsa fin qui di buonllo dopo i test contro Borussia Dortmund e Bastia. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme con unatestuale e aggiornamenti in tempo reale. Da valutare la situazione dei rientranti: su tutti Gaetano Castrovilli. DOVE VEDERE IL MATCH IN TV1-0 (10? Duncan) 10? IL GOL! IL GOL! IL GOL! PIEDE CALDISSIMO QUELLO MANCINO DI DUNCAN, CALCIA ANCORA E TROVA L’ANGOLINO! 1-0. 6? Gran botta dalla distanza di Duncan, sfiora anche lui la traversa! Conclusione di prima che meritava maggior fortuna. 3? Traversa clamorosa di Celar! L’ex Roma da zero metri ma un po’ disturbato tocca ...