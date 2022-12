Highlights e gol Milton Keynes-Leicester 0-3 | Carabao Cup 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ilcon glie i gol di0-3, match valido per gli ottavi di finale diCup. Sul campo di una compagine di terza divisione, tutto facile per le Foxes, in gol con Tielemans e Perez nel primo tempo e poi con il solito Vardy nella ripresa. Dunque ai quarti gli ospiti, finisce l’avventura dei padroni di casa. In alto ecco le immagini salienti. Goal Youri TielemansDons #EFLCup pic.twitter.com/mK3Mo7qsw4 — Actu @BelRedDevils (@BelgianPlayers) December 20,Lionel Perez pic.twitter.com/6awzQWW7qP —City FC (@FIRST4LCFC) December 20,SportFace.