Gabriella Labate svela cosa ha fatto Barbara D’Urso per lei una terribile notte

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L’amicizia didura da così tanti anni, più volte entrambe hannocapire che sono come sorelle ma è la moglie di Raf arehaper lei la conduttrice.c’è sempre stata perma non è un modo di dire, non è una presenza come tante. Sanno di poter contare davvero l’una sull’altra e sono due i momenti della vita cheracconta alla rivista Nuovo, due momenti in cui il dolore la stava spezzando in due maè arrivata subito e non l’ha mai lasciata da sola. Ci vuole coraggio per raccontare i momenti difficili, anche bui ma è il grazie di una donna ad un’amica ...