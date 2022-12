Figc dona 850 panettoni e pandori a pazienti del Bambino Gesù e del Policlinico Umberto I

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In occasione del Natale ormai sempre più alle porte, e grazie alla collaborazione con Bauli, licenziatario ufficiale della federazione, lahato 850ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso ilI e presso le quattro sedi con degenza dell’Ospedale Pediatrico: Gianicolo a Roma, Palidoro, Santa Marinella e Passoscuro. ”Il calcio è condivisione di valori e di emozioni – afferma il presidente federale Gabriele Gravina – e il Natale è una delle occasioni in cui vogliamo confermare il nostro supporto all’Ospedale, con una sensibilità particolare verso i bambini ricoverati. Grazie a Bauli il nostro auspicio ère un sorriso a tutte ...

