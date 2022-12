Elon Musk e le dimissioni da Ceo di Twitter

la Repubblica

'Mi dimetterò da amministratore delegato' di Twitter 'non appena avrò trovato qualcuno abbastanza folle da assumere l'incarico'. Lo twittasottolineando che una volta dimessosi guiderà i team per il software e i server della società che cinguetta. Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo ...Domenicaaveva colpito tutti lanciando un sondaggio su Twitter in cui chiedeva: "Devo dimettermi da ad". Degli oltre 17,5 milioni di utenti, il 57,5% ha votato per le dimissioni, ma ora prende tempo. Elon Musk annuncia le sue dimissioni da ceo di Twitter Elon Musk sta cercando un nuovo Ceo per Twitter. Ad annunciarlo è la Cnbc che ricorda come il patron di Tesla aveva già precedentemente affermato che la sua posizione da amministratore delegato sarebb ...Elon Musk mantiene la parola: si dimette da amministratore delegato di Twitter , anche se per ora prende tempo. E' stato lui stesso a spiegarlo ...