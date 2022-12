Dana Saber urla contro Nicole | catfight al GF Vip | “Pazza | non gridare | vattene”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A differenza di certi ‘ruba cachet’oggi ha deciso di iniziare a lavorare sul serio e si è data da fare già stamani. La modella ha discusso con Milena Miconi e poi ha litigato con Patrizia Rossetti. Dopo lacon Patty Lipsticks, la nuova arrivata si è nascosta sotto le coperte ed è scoppiata a piangere.è stata raggiunta da diversi gieffini, tra cuiMurgia che però ha palesato dei dubbi sulle lacrime della ragazza: “Amore me sembra un po’ esagerato piangere per una litigata sui piatti! Non si può piangere per una cavolata del genere, non ti ha nemmeno offesa. Anche perché qua succederà mille volte che uno ha da ridere con un altro“. La new entry allora ha spiegato: “Io ho un problema. Ieri a Milena ho detto che ho un problema all’udito. Ho perso un ...

Fanpage.it

E' già scontro tra Patrizia Rossetti e la nuova concorrente. La discussione è nata quando la conduttrice radiofonica ha fatto notare alla modella di non aver finito di fare le pulizie. La reazione della new entry non è tardata ad arrivare: 'Io sono ...... curiosi di vedere com'era Stenterete a riconoscerlo! Irriconoscibile in questo scatto: com'era Andrea Maestrelli, nuovo concorrente del GF Vip Andrea Maestrelli esono gli ultimi ... Dana Saber è un nuova concorrente del GF Vip, ha frequentato Spinalbese ma lui non ricorda chi sia A seguito di un’uscita infelice, Milena va da Dana per scusarsi delle parole dette. Con una frase fuori luogo, ha infatti rimarcato alcuni problemi di udito di cui la modella soffre. La trova in cucin ...La concorrente rimprovera la nuova arrivata: "Togliti gli occhiali! Un po' di educazione" E' già scontro tra Patrizia Rossetti e la nuova concorrente Dana ...