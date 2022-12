Corriere dello Sport – “Demme alla Salernitana? E’ un ottimo giocatore…”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) 2022-12-21 00:57:47Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: “Diego? Posso solo dire che si tratta di ungiocatore, ma non so se farà il caso della nostra metà campo, occorrerà chiederlodirigenza“. Sono le parole di Davide Nicola, tecnico dei granata, in merito alle voci sempre più insistenti, che accostano il mediano tedesco del Napoli al club dell’Arechi.: mirino Diego. Nicola:giocatore” Anche se Luciano Spalletti continua a dichiarare di ritenerlo un giocatore importante per il progetto degli azzurri,è stato utilizzato fin qui col contagocce ...