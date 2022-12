QN Motori

... il Codice della Strada prevede l'obbligo di segnalare il veicolo in sostaquello di indossare il giubbotto catarifrangente " quando si scende dal veicolo - , di inserire le doppie frecce di ...Di per sé non si tratta di una novità. Il divieto ditelefoni cellulari in classe è previsto dal 2007, stabilito da una circolare e da una ... non a caso ha commentato la circolare"... Come usare la corsia d'emergenza Si chiama TruVoice ed in grado di tradurre in tempo reale e con il timbro degli utenti le conversazioni, l’obiettivo è quello di abbattere le ...