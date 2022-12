Colangiocarcinoma | approvato emendamento per più fondi a test genomici

la Repubblica

... oggi a margine della conferenza stampa sulche si è tenuta alla Camera dei Deputati dopo che la Commissione Bilancio hal'emendamento per aumentare il fondo per i test ......alla Camera, che prevede lo stanziamento di 600mila euro per il triennio 2023 - 2025 per garantire ai pazienti affetti dal'accesso ai Next - Generation Sequencing (Ngs) ... Colangiocarcinoma: approvato emendamento per aumentare i fondi per i test molecolari Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute) - “Condivido pienamente quanto annunciato dal ministro della Salute Schillaci sull'obbligo di indossare ...Roma, 21 dic. (Adnkronos Salute ) - Grazie all'oncologia di precisione si aprono nuove prospettive di cura per i pazienti colpiti da colangiocarcinoma, un tumore raro e aggressivo del fegato ...