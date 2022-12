“Christmas Workout” | dal personal trainer i circuiti “smaltipanettone”

politicamentecorretto.com

...non mancano neppure iniziative legate allo sport a partire dalla terza edizione dellaRun ... E ancora il 26 dicembre ildelle feste : una mattinata di allenamento al Bagno 26 di Marina ...Sempre domenica 18, con partenza alle 10 da Villa De Ruggiero e diretta lungo le principali strade cittadine, muoverà la carovana danzante dello Streetat: musica e balli a cura ... CHRISTMAS WORKOUT, SCATTA L'ALLARME GIROVITA: SOLO IL ... Microsoft and our third-party vendors use cookies to store and access information such as unique IDs to deliver, maintain and improve our services and ads. If you agree, MSN and Microsoft Bing will ...Presented by Speedway Christmas at Charlotte Motor Speedway with Atrium Health, now through January 8. Experience four million lights along a 3.75-mile course synchronized to Christmas-themed music, ...