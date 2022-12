Calcio | Roma Allenamento in gruppo per Pellegrini | anche Smalling ok

Mercoledì 4 gennaio 2023, andrà infatti in scena la 16giornata del massimo campionato di... Alle 16:30 la Capitale sarà in fibrillazione in quanto scenderanno in campo sia ladi Mourinho ...Buone notizie anche da Wijnaldum che punta al rientro a inizio 2023- Sospiro di sollievo in casasulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, costretto ad uscire nel primo tempo del match contro il Casa Pia a causa di una contusione alla tibia sinistra. Niente di grave, tanto che il capitano ...TERAMO – Giornata non importante, ma di più: il Pineto viaggia oramai con il vento in poppa e ad Agnone schiaffeggia davvero a brutto muso la Vastese con un eloquente 1-4 (Emili, Maio, ...Dove vedremo la Champions League in tv nel triennio 2024-2027 Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, se ne saprà di più dal 16 gennaio con il lancio del bando per i diritti televisivi del ...