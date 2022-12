Argentina | festa e caos a Buenos Aires | 4 milioni d persone in strada

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’campione del mondo sfila (più o meno) tra 4di tifosi che invadono le strade die paralizzano la capitale. Il pullman che trasporta Leo Messi e tutta l’albiceleste fatica a muoversi in una città totalmente bloccata. Alla fine, stop al pullman e i giocatori salutano i tifosi sorvolandoin elicottero in una giornata caotica. Il primo a lamentarsi della situazione è il presidente della federcalcio(Afa) Claudio ‘Chiqui’ Tapia, che critica il dispositivo predisposto dalla polizia federale. “Non ci permettono di salutare tutte leche erano all’Obelisco, le stesse organizzazioni di sicurezza che ci hanno scortato, non ci permettono di andare avanti”, dice, facendo riferimento ...

L'campione del mondo festeggia a Buenos Aires tra 4 milioni di tifosi che invadono le strade della capitale. Dal pullman della seleccion, che poi continuerà il tour in elicottero, il Papu ...Commenta per primo L'fadopo la vittoria del terzo titolo mondiale, ma dal Sud America arrivano anche notizie drammatiche. Un tifoso di 22 anni è infatti morto a causa di un incidente avvenuto nel corso ... Argentina, la festa finisce in tragedia: si butta sul pullman, cade dal ponte VIDEO Oltre 3 milioni in piazza, in strada, per fare festa. Per dire grazie. Il caldo abbraccio dell’Argentina ai suoi eroi è stato commovente: un Paese troppo spesso diviso totalmente unito nel… Leggi ...Nel raccapricciante filmato si vedono due tifosi che, nell'estasi generale, cercano di salire a bordo del bus che trasporta i campioni del mondo: per il secondo, il folle gesto potrebbe essere risulta ...