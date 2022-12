(Di martedì 20 dicembre 2022) La nuova funzione è pensata soprattutto per chi vuole cancellare “per tutti” ma fa tap erroneamente su "solo per me"

WIRED Italia

La leggeanche nuove regole per reprimere lo sfiato e il flaring del metano. Questi ... Lingue: English Stampa Email Facebook Twitter LinkedInTelegram'Accidental Delete' che consente di annullare l'opzione 'Elimina per me' nel caso in cui si prema quel pulsante troppo velocemente.ha introdotto una funzione, 'Accidental ... WhatsApp introduce l'annullo della cancellazione di messaggi Su WhatsApp arriva una funzione per recuperare al volo i messaggi cancellati per errore. Si chiama Accidental Delete e dà all'utente 5 secondi per tornare indietro, ovvero per modificare la propria sc ...Con l'ultimo aggiornamento del servizio di messaggistica di Meta è stata introdotta la funzione "Accidental Delete", che dà 5 secondi di tempo per annullare l'eliminazione di un testo inviato ...