(Di martedì 20 dicembre 2022)martedì 20. Estrazione deidelquali sono i. Una nuova settimana di, quella magica che precede il Natale, ha preso il via da pochi giorni. Ma anchenulla cambia per i giocatori che vogliono sfidare la sorte. Sì perché anchetorna l’appuntamento fisso e imperdibile con il concorso. Tutto pronto per l’estrazione di, martedì 20. I giocatori potranno conoscere idella combinazione vincente, in diretta live collegandosi al nostro sito. E sperare di vincere la ...

Il Corriere della Città

Bisogna indovinare tutti i numeri dell'estrazionediper andare a vivere nella casa dei propri sogni! Ma se si indovinano meno numeri, si può in ogni caso pensare alla riscossione di ...... i numeri vincenti 19 Dicembre Estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del Million Day Estrazionedi Lunedì 19 Dicembre 2022: i numeri di19 Dicembre Attualità Pensioni, maxi ... VinciCasa oggi 20 dicembre 2022: ecco i numeri vincenti estratti stasera ROMA - Prima estrazione della settimana per il SuperEnalotto, con il concorso di questa sera martedì 20 dicembre. Dopo il ...La prima moneta del Win for Life VinciCasa non arriva nel primo concorso della settimana. Niente “5” nel concorso Win for Life VinciCasa n° 353 di lunedì 19 dicembre 2022 mentre sono nove i punti “4” ...