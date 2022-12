Uomini e Donne | sviene al centro dello studio | Gianni corre | la scoperta su Pinuccia

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) UeD,in. Incredibile quanto avvenuto in una delle ultime puntate del dating show condotto da Maria De Filippi. Protagonista è la dama del Trono Over che fin dal suo ingresso ha fatto capire di avere un bel caratterino. La dama è entrata in rotta di collisione con Tina Cipollari in diverse occasioni. Inoltre più volte è stata accusata per il suo comportamento con alcuni cavalieri. In particolare recentemente ha puntato il 92enne Alessandro Rausa. Alessandro ha cercato in tutti i modi di spiegare ache tra loro non potrà mai esserci niente oltre l’amicizia. Nonostante ciò la dama ha continuato a intromettersi nelle frequentazioni del cavaliere. Quest’ultimo a un certo punto ha perso la pazienza e si è rivolto con toni duri a: “Perché fai così?”. Per tutta ...