UE | tetto del gas a 180 euro per MWh!

I Paesi Bassi sono stati tra i due Paesi che si sono astenuti dal voto sul nuovoal prezzogas dell'Ue a causa delle preoccupazioni per le gravi interruzioni della sicurezza energetica e dei mercati finanziari dell'Ue, secondo quanto dichiarato dal ministro dell'Energia ...Esulta, il ministro delle Imprese eMade in Italy, Adolfo Urso , per l'accordo raggiunto in Europa sulal prezzogas. Non solo per la boccata d'ossigeno che rappresenta per le imprese, ma anche perché 'è una vittoria italiana, spiega alla 'Stampa' un grande successo personale per il ...Le borse zeppe di soldi a uso di sindacalisti, ex o no. Ong dai nomi nobili usati «per far girare i soldi». Montagne di denaro a coprire ...L' Argentina tutta è in estasi assoluta per il trionfo Mondiale dell'Albiceleste. Guidata dal suo capitano e condottiero Leo Messi, la Selecciòn è tornta sul tetto del mondo dopo 36 anni. Il passaggio ...