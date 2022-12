Tutti i successi di Gianluca Vialli con la Juventus

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nelle sue quattro stagioni allaè uno dei migliori attaccanti in Serie A che in Europa.ha segnato 53 gol in tutte le competizioni e ha aiutato laa vincere ...

Affaritaliani.it

Rivivi in questo video firmato Dugouti suoi gol più importanti e spettacolari. 20 dicembre 2022Quella foto non la possono vedere: per ora la può vedere il mio unico amico su questa ... farci vedere nei momenti di difficoltà e non quando celebriamo i nostri, le nostre vacanze, le ... Meloni, dalla manovra al price cap: tutti i successi della premier in Europa “Chiedo scusa agli squali, dopo il mio film li hanno decimati senza motivo”. Dinanzi a Steven Spielberg bisogna inchinarsi sempre e comunque. E questa volta ancora di più. In vista dell’uscita di The ...