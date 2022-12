Soleil Sorge ironizza su Luca Onestini | quando saprà che sono la sua opinionista

(Di martedì 20 dicembre 2022) Grandissima notizia ieri al GF VIP Party. Alfonso Signorini si è collegato con il talk show di Mediaset Infinity per annunciare a Pierpaolo Pretelli eche nelle prossime due puntate del Grande Fratello Vip 7 i due sarebbero stati in studio al posto di Sonia Bruganelli. Ovviamente i due conduttoristati felicissimi per la notizia ricevuta e oggi l’italoamericana si è già sbizzarrita sui social. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 La frecciatina diper: la sua reazionenon perde un minuto e appena un giorno dopo la notizia ufficiale del nuovo ruolo al Grande Fratello Vip 7 si è già scatenata sui social. Stamani infatti ha ...

TGCOM

L'annuncio durante il GF Vip Party Alfonso Signorini prima dell'inizio della trasmissione è intervenuto al GF Vip Party condotto dae Pierpaolo Pretelli è intervenuto dicendo: ' Sapete ...Chi sostituirà Sonia Bruganelli al GF VIP A sostituire Sonia Bruganelli come opinionista nel Grande Fratello VIP per due puntate saranno Pierpaolo Pretelli e, come spiegato da Alfonso ... "GF Vip", Alfonso Signorini annuncia: "Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge opinionisti al posto di Sonia Bruganelli" L’opinionista lascia il GF Vip per due settimane: svelato il motivo Nella giornata di ieri Alfonso Signorini ha annunciato, sia prima che durante la ...Sonia Bruganelli sarà assente al Grande Fratello Vip per due settimane e dunque non sarà in studio nelle puntate del 26 dicembre 2022 e del 2 ...