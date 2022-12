‘Scontro senza precedenti’ | Sanchez attacca la Corte costituzionale dopo lo stop alla riforma sui giudici

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una sentenza che apre “uno scontro istituzionaleprecedenti” in Europa. Il premier spagnolo Pedrointerviene lapidario sulla decisione della, che ha deciso dipare unadel governo per modificare parzialmente il sistema di elezione dei suoidi questo tribunale. E così viene sospeso l’iter parlamentare del provvedimento. Lain questione è stata concepita per sbloccare il rinnovo della, da tempo in stallo. Socialisti e popolari si accusano vicendevolmente della situazione, sostenendo entrambi che l’intento dell’avversario è di ottenere il controllo politico del potere giudiziario. “Voglio trasmettere a tutti i cittadini un messaggio di ...

ilGiornale.it

I New York Giants vincono 12 - 20 a Washington in quello che non era solo unoall'interno ... Però ad essere onesti anche i Cardinals eranoi loro QB titolare Kyler Murray e nel corso ...Durante loa fuoco è morto anche un sospettato, Il raid ha portato anche all'arresto di altre 8 persone, mentre i media nazionali hanno iniziato a presentare il sospettato ucciso come un ... Scoppia la lite in famiglia, ora tra i Soumahoro è scontro contro tutti