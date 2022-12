leggo.it

In giorni piovosetti e malmostosi, quattro spigolature, mezzecome queste in fila, possono produrre sorrisi, che vi dirò: fan tanto bene al cuore.Di Battista ormai ai margini della politica rosica probabilmente per essere rimasto. E così ... La verità è che ci hanno voluto distrarre con svariateper non farci concentrare sulla ... Scemenze fuori misura Vorrei dare inizio a questa rubrica di cose che non avevate alcun bisogno di sapere, con una brevissima esplicazione: la casistica di cui andremo a esporre, è ampiamente documentata ...Il durissimo affronto di Edoardo nei confronti di Spinalbese. Nuove scintille al Grande Fratello Vip. Al Grande Fratello Vip ,sono riemerse vecchie questioni mai del tutto risolte tra Edoardo Donnamar ...