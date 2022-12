Poste Italiane | sito e app non funzionano | cosa sta succedendo

Leggi su tvzap

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nella mattinata di oggi, martedì 20 dicembre 2022, sono arrivate numerosissime segnalazioni a causa di un problema:pay non funziona. Non è passata nemmeno una settimana che già torniamo a parlare di malfunzionamenti per. In questo caso il down sembra riguardare diverse piattaforme. Nonle app e anche ilweb.stapay non funziona:staLe segnalazioni riguardano per la maggior parte l’app dipay che a partire dalle 9.30 di oggi, 20 dicembre, non funziona più. Appena si prova ad accedere compaiono diversi codici di errore, i più diffusi nelle ultime ore sono 504 e 502, ma anche errore Err-0. Ci sono anche altre ...