Matteoli “Fipsas da record nel 2022 | difficile fare meglio”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Credo che miglior compleanno la nostra Federazione non avrebbe potuto festeggiare. Perchè dico questo? Per due ottimi motivi: il primo, per un discorso anagrafico dato che quest’anno laha compiuto 80 anni essendo stata ufficialmente fondata nel giugno 1942. Il secondo perchè quest’anno i nostri atleti hanno battuto ildi podi conquistati in un’annata agonistica. Nelle medaglie vinte nei vari Mondiali ed Europei sono state, infatti, 127: 47 medaglie d’oro, 43 d’argento e 37 di bronzo. Il precedenteera di 101 medaglie”. Non può che essere soddisfatto, il presidente dellaUgo Claudio Metteoli, deldel movimento che presiede, dominante in campo internazionale e sempre più ampio in termini di base. “Un risultato impressionante, ...