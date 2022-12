Kate Winslet parla del bullismo subito dopo Titanic | Non ero nemmeno grassa!

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il finale diha portatoa subire numerose critiche, molte causate dal suo aspetto fisico, e l'attrice ha deciso di rispondere.è tornata are diper rispondere a chi l'ha definita grassa e ha fatto commenti sgraditi sul suo fisico. L'interprete di Rose, ospite del podcast Happy Sad Confused, ha ricordato come il finale del film di James Cameron avesse portato a ricevere delle critiche causate dalla morte di Jack. Durante l'intervista,ha dichiaratondo del fatto che Rose, nel finale di, non avesse fatto salire Jack sulla porta di legno su cui si era rifugiata: "Apparentemente ero troppo grassa. Perché sono stati così cattivi nei ...

