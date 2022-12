JudoMaster a Gerusalemme | doppio bronzo per Giuffrida e Scutto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 20 dicembre 2022)– Prima giornata dels aed è subito grande Italia. Ildi Assuntae Odettarappresenta la prova più limpida e motivo di grande continuità. Non a caso per Odette si tratta della terza medaglia nei 52 kg in un Masters. Il percorso dell’azzurra, in questo torneo israeliano, è iniziato superando Mascha Ballhaus (Ger), poi si è presa una rivincita su Diyora Keldiyorova (Uzb) e dopo la semifinale persa con Chelsie Giles (Gbr), ha sconfitto per il terzo posto l’israeliana Gefen Primo. “È stata l’ultima gara dell’anno e si è sentito –ha detto Odette– la giornata è cominciata in salita e avrei voluto fare meglio anche in semifinale per andare a giocarmi qualcosa di più importante. A fine ...