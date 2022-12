Inter | Antonello | «Nuovo San Siro? Ci auguriamo di poter procedere secondo le linee del comune»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Alessandro, CEO Corporate dell’, ha parlato a margine della festa di Natale del club nerazzurro Alessandro, CEO Corporate dell’, ha parlato a margine della festa di Natale nerazzurra. PAROLE – «Ho avuto la possibilità di essere a Doha per visitare due quarti di finale in impianti all’avanguardia e penso che l’esempio dato dal Qatar, con impianti che possono garantire un’esperienza diversa, siano da perseguire anche per Milano e per il club. Cidiledelcostruendo ilSana Milano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

