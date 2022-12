“Gvardiol e Alvarez erano già nostri” | il retroscena in diretta

la Repubblica

: se non ci fosse stato un calciatore che citerò più tardi molto probabilmente sarebbe ... l'assist spettacolare per Molina contro l'Olanda, l'assist spettacolare percontro la Croazia,...La miglior formazione giovane del Mondiale L'unico non Under 23 è il portiere: Milinkovic - Savic, Timber,, Davies. Ounahi, Tchouameni, Enzo Fernandez, Bellingham,, Goncalo Ramos, ... La top 11 del Mondiale: Amrabat, Saiss, Gvardiol e altre belle scoperte del torneo L'edizione odierna di Repubblica riporta questa mattina la squadra ideale del Mondiale che si è appena concluso in Qatar e in questa speciale formazione c'è spazio anche per ...La nostra formazione ideale. Tridente da sogno formato da Messi, Alvarez e Mbappé. A centrocampo scelte dolorose, ma Amrabat non può mancare.