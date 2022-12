Elezioni in Tunisia | così il presidente Saied ha tagliato fuori partiti | donne e under 35 Affluenza ai minimi dal 2011

(Di martedì 20 dicembre 2022) 11,22%. Questo il dato finale dell’al primo turno dellelegislative che si sono tenute indomenica 17 dicembre (12esimo anniversario dell’inizio della Primavera araba nel paese), secondo quanto riporta l’Alta Autorità Indipendente per le(Isie) il 19 dicembre. Due giorni prima, con la chiusura dei seggi alle 18, l’Isie aveva invece attestato l’totale all’8,8%. Mohamed Tlili Mnassri, membro del consiglio dell’autorità, ha spiegato al sito d’informazione The National News che la differenza tra le percentuali sull’di sabato e lunedì è dovuta alla mancanza di dati da alcuni seggi e collegi elettorali nel governatorato di Mednine, che avevano un orario di chiusura speciale fissato per le 20. Nonostante però l’aggiornamento dei ...

Da quel momento, per anni laera stata considerata un esempio di successo (l'unico) di ... "Andiamo versoche derivano da una Costituzione che non è stata né partecipativa (nella sua ...Il presidente della Repubblica della, Kais Saied , ha parlato per la prima volta dei risultati delle controverselegislative tenute il 17 dicembre scorso con un tasso di partecipazione dell'11,2 per cento, pari a 1.054. Tunisia, la rivolta del popolo: a votare non va più nessuno TUNISI - Sono 23 i candidati eletti al primo turno alle elezioni parlamentari del 17 dicembre in Tunisia. Lo ha annunciato il portavoce dell'Autorità superiore indipendente per le elezioni (Isie), Moh ...TUNISI, 20 DIC - Il giudice istruttore del polo antiterrorismo di Tunisi ha emesso - dopo un lungo interrogatorio nell'ambito di un'indagine sul presunto invio di foreign fighters tunisini in Siria, L ...