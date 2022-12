Benevento | stage nazionale di Wing Tsun Kung fu AWTA | un grande successo FOTO

anteprima24.it

E così al 22' a passare è il, col cross di Improta che trova Acampora a centro area, ...fila dal dischetto) festeggiando nel migliore dei modi la convocazione di Roberto Mancini per lo...... Cittadini, e Panada sono stati convocati in Nazionale dal CT Roberto Mancini, per unoche si ... La gara di domani è in qualche modo storica: arriva al Braglia il, guidato dal campione ... Benevento, stage nazionale di Wing Tsun Kung fu AWTA: un grande ... Grande successo per lo stage Nazionale di Wing Tsun Kung fu Awta organizzato a Benevento dall’ASD La Volpe e l’Airone, dall’UsAcli di Benevento e ...Lo scorso 29 novembre, l'ASD Fitness World di Foglianise - diretta da Marilena Mastrocinque - in collaborazione con l'ASD Tesolina Dance di Cusano Mutri ...