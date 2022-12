Bambino obbligato a farlo | Assurdo

Leggi su direttanews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Quello che è successo a questoha dell’incredibile. La notizia ha subito fatto il giro del web, avete visto di che cosa si tratta? La notizia è diventata virale in men che non si dica, arrivando in tutto il mondo e scatenando non poche reazioni. Impossibile rimanere indifferenti davanti a ciò che è accaduto.a scuola (www.direttanews.com)La vicenda ha visto protagonista uno studente nelle isole Filippine, il cui gesto è subito diventato virale per la singolarità di quanto accaduto. Il tutto è avvenuto in una scuola e, per la precisione, all’Università di ingegneria Bicol. La notizia non è sfuggita a nessuno ed ha scatenato una valanga di reazioni sul web, e non solo, tra lo sbalordimento e la preoccupazione. Come se non bastasse, ciò che è accaduto è stato anche copiato in diversi altri istituti asiatici e non solo. Avete visto che cosa ...