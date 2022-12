Audi | entro il 2029 tutti i siti realizzeranno almeno un modello elettrico

MotoriSuMotori

il 2035, ad esempio,si è posta l'obiettivo di ridurre drasticamente il consumo d'acqua per ciascun veicolo prodotto, dimezzandolo, mentre nel 2018México è divenuto il primo impianto ...... ''360factory'' è il nome di un progetto che punta a distribuire la produzione di auto elettriche in tutti gli stabilimentinel mondo.il 2029 , ciascun sito globale ospiterà le linee di ... Audi aggiornerà tutte le sue fabbriche entro il 2029 Audi conferma il suo piano industriale e punta tutto sull’elettrico. La Casa dei Quattro Anelli, ha ribadito che dal 2026 lancerà sul mercato mondiale esclusivamente nuovi modelli integralmente elettr ...Audi ha presentato il suo piano per la futura strategia di produzione con lo slogan “360factory”. Entro la fine di questo decennio, il marchio produrrà modelli ad alimentazione elettrica in tutti i si ...