Ultime Notizie Roma del 19-12-2022 ore 13 | 10

(Di lunedì 19 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro Giorgetti ha delineato il maxiemendamento con cui si ritocca la manovra con misure di carattere sociale significative l’interlocuzione con l’Unione Europea spinge il governo eliminare la soglia di €60 per l’utilizzo del post si allarga la platea per il taglio di 3 punti del cuneo fiscale salgono a €600 le pensioni minime per gli over 75 il reddito di cittadinanza sarà per 7 non 8 mensilità di mutui ipotecari potranno tornare dal tasso variabile al fisso proroga della cilas per il superbonus e voltiamo pagina in una settimana Scendono i contagi covid in Italia ma sono in aumento i decessi Oltre 100 al giorno non risultano invece stabili i ricoveri si registrano lieve calo delle terapie Intensive lo evidenzia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe ...