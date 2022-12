Tabellino Roma-Casa Pia 1-0 | amichevole 2022

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Termina 1-0 il match traPia, matchin preparazione della ripresa della stagione nel 2023. La partita, disputata allo stadio Municipal di Albufeira, è stata decisa dalla rete di Stephan El Shaarawy al 34?. Buone indicazioni dunque per Josè Mourinho, in vista del ritorno in campo a gennaio. Ecco ildel match:: Svilar, Mancini (45’Kumbulla), Smalling, Ibanez, Celik, Pellegrini (32’Matic), Cristante, Bove, Zalewski (65’Spinazzola), El Shaarawy (65’Abraham), Zaniolo (78’ Shomurodov).PIA: Joao Victor (45’ Batista), Nunes (45’ Bolgado), Fernandes (45’ Varela), Zolotic (86? Fernandes), Lucas Soares (67’ Fereira), Lelo (75’ Vito), Neto (45’ Eteki), Taira (45’ Kunimoto),rio (45’ Cuca), Diogo Pinto (45’ Godwin 67’ Poloni), Rafael ...

Corriere dello Sport

in tempo reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ](ITA): Bove E., Celik Z., Cristante B., El Shaarawy S., Ibanez R., Mancini G., Pellegrini Lo. (dal 33' pt Matic N.), Smalling C., Svilar M. (...Volley 2022 - 2023 Serie B Girone Gpartita Appio- Marino Squadra in casa AppioSquadra avversaria Marino Vittoria casalinga importante per l'Appioche conquista 3 punti pesanti con Marino, sale a quota 12 e si ... Roma troppo fallosa, ad Aversa va ko La partita Roma - Casa Pia di Lunedì 19 dicembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale.Dove vedere in tv e streaming l'amichevole dei giallorossi ...La Roma Volley Club chiude il girone di andata con una vittoria netta ai danni di Martignacco (0-3 14-25; 13-25; 22-25). Una gara a senso unico per Roma che, in poco più di un’ora, ha espresso la vers ...