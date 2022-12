Renato Zero aggiunge tre nuove date a Firenze e Roma del suo tour Zero a Zero | ecco le info biglietti

Radio Italia

Dopo l'annuncio della nuova tournée nei palasport, 'Zero a Zero - Una sfida in musica', prodotta da Tattica e in partenza a marzo del prossimo anno, Renato Zero aggiunge due nuove date a Firenze, la terza e la quarta al Mandela Forum, in programma il 10 e 11 marzo 2023 e annuncia una nuova data a Roma, la terza nella Capitale, in programma il 30 aprile al Palazzo dello Sport.