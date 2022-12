Quando va in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip? Data e anticipazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Ilsta ottenendosuccesso anche in questa edizione. Ogni diretta viene seguita da circa 2,7 milioni di telespettatori a settimana. Si tratta di risultati considerevoli che fanno della trasmissione una delle più seguire di Canale 5. Ma andiamo a vedere cosa ha in serbo per noi il GFnella… Quali saranno le modifiche del palinsesto in vista del Natale Nonostante finora è stato previsto un doppio appuntamento settimanale, questa settimana ci saranno dei cambiamenti perché sabato 24 dicembre è la vigilia di Natale e Canale 5 manderà inil concerto dei tre tenori Il Volo, così come per il 31 dicembre, vigilia di Capodanno, non è prevista diretta. In occasione della fine del 2023 è, infatti, previsto il ...