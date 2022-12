Qatargate | l' imbarazzo della Commissione Ue per il caso Avramopoulos

L'HuffPost

L'ombra delsi allunga sulla Commissione europea. Da quello che trapela, l'inchiesta giudiziaria sulle presunte mazzette dal Qatar e dal Marocco per influenzare le scelte dell'Ue resta confinata al ...Oramai, trascinandosi come un allegro monatto nel Pd della peste, il capodelegazione va dove nessun collega del Pd, vinto dall', osa presentarsi. Esempi Qualche giorno prima, l'eurodeputato,... Qatargate, l'imbarazzo della Commissione Ue per il caso ... Faceva parte del board della ong di Panzeri, avrebbe preso 60mila euro. Palazzo Berlaymont l’aveva autorizzato ma non ha controllato se l’organizzazione fosse ...Il vicepresidente del Network Europeo contro corruzione e frodi in Sanità torna a chiedere controlli sui fondi per la ripartenza e una normativa italiana per le attività di lobbying Roma, 19 dicembre ...