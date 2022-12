Noemi Bocchi sfrutta Francesco Totti per arrivare alla conduzione come Ilary Blasi? A metter la pulce nell' orecchio è l' ex marito

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L'intervista dell'exdisu Chi fa sorgere un dubbio sulla nuova compagna di. È ormai noto che la coppia che ha annunciato la separazione a inizio estate ha ormai il cuoreo zucchero. Seè stato spesso avvistato conche per tutti i mesi caldi è stata identificatala causa del tradimento e di conseguenza la rottura con, la conduttrice è uscita da pochissimo allo scoperto. Mentreufficializzava la relazione con laportandola con sé a Dubai,si godeva un weekend a St Moriz non solo in compagnia dell'amica Michelle Hunziker ma anche e soprattutto con Bastian con ...

Vanity Fair Italia

... con tutta la famiglia per il concerto di Natale a Westminster - Kate Middleton e lo spirito di Natale: maglione, decorazioni e concerto Articoli più lettie la risposta sottilissima su ......Goffredo Cerza FINALMENTE INSIEME Aida Yespica a Miami con il figlio Aaron PIZZICATI IN ARGENTINA Wanda Nara in Argentina sempre più affiatata con L - Gante INNAMORATI Francesco Totti e, ... Noemi Bocchi e la risposta sottilissima su Instagram alle accuse dell'ex marito Noemi Bocchi ha deciso di non restare più in silenzio, ma di controbattere alle accuse scegliendo come campo di battaglia i social.Mario Caucci in un’intervista a Chi aveva sollevato dubbi sulla sincerità di Noemi Bocchi. La reazione della compagna di Francesco Totti ...