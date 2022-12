Mihajlovic | in migliaia a Roma per il commosso saluto a Sinisa | Mancini ‘perso un fratello'

(Di lunedì 19 dicembre 2022), 19 dic. - (Adnkronos) - Oltre tremila persone dentro e fuori la basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Piazza della Repubblica asi sono riunite per l'ultimo. Tantissimi tifosi di tutte le sue squadre da calciatore e allenatore. Tante le personalità del mondo sportivo e non presenti alla cerimonia funebre dal ministro per lo sport Andrea Abodi, al sindaco diRoberto Gualtieri, dal presidente del Coni Giovanni Malagò al numero uno della Figc Gabriele Gravina. Presente anche il Ct azzurro Robertoe tanti ex compagni dicalciatore. La delegazione della Lazio con il presidente Claudio Lotito e l'aquila Olimpia, tutto il Bologna, la sua ultima squadra da ...

Dire

- - > Il funerale di Sinisa- Ansa . Basilica di Santa Maria degli Angeli gremita, piazza della Repubblica chiusa al traffico,di tifosi dietro a un enorme striscione " Ciao Sinisa, sei uno di noi ", con le ...A Roma è il giorno dell'ultimo saluto a Sinisa. Inhanno partecipato ai funerali dell'ex calciatore e allenatore, spentosi venerdì 16 dicembre, all'età di 53 anni, dopo aver combattuto la sua battaglia contro la leucemia , ... In migliaia ai funerali di Mihajlovic: "Ciao Sinisa" In migliaia al funerale di Sinisa. Polemica per il mantello su Messi. L'Albiceleste arriverà in patria in tarda serata. Stasera Perugia-Venezia ...ROMA (ITALPRESS) – In migliaia a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. La sua famiglia, i giocatori del Bologna, l’ultima squadra che ha allenato, con tutta la dirigenza, e ancora amici e coll ...