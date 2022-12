Messi ha vinto | ma il futruro è Mbappé | “Per me è già il più forte”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Impazza il dibattito sulla figura di Lioneldopo il trionfo Mondiale in Qatar: stavolta il paragone non è con Maradona La finalissima di Lusail ha regalato delle emozioni grandissime.… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Avvenire

- Maradona, il paragone non finisce mai. Se prima l'ombra del Pibe su Leo era quella di un grande giocatore che non aveva maiil Mondiale, ora la polemica si sposta sul bisht, la ...Nel frattempo,aveva sìla finale ai Giochi Olimpici del 2008 a Pechino, con gol in finale di Ángel Di María, ma mancava decisamente qualcosa. E invece, nell'estate 2021 - con gol di Di ... Ha vinto il Qatar, poi Messi e l'Argentina Ne parlano anche altre fonti Se Messi, Julian Alvarez e Di Maria (in finale) ci hanno messo i piedi, Emiliano Martinez ha messo le mani sul terzo Mondiale vinto dall'Argentina. Certo, i suoi ...La foto postata dall’attore di Gomorra Salvatore Esposito: migliaia di like ma anche commenti contro. «Guardate con chi ha vinto Diego» ...