La minigonna ha riconquistato il 2022 | perfetta per Capodanno

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Cosa indossare a? Perché non dare una chance alla, tornata a dettare tendenza nelin passerella così come sui social? Ecco alcune proposte delle star. Quella dicontinua ad essere passione ed ossessione. In molti si interrogano su quale sia l’outfit perfetto da sfoggiare per la notte più sparkling dell’anno. Esprimere un desiderio con il look giusto vale per caso doppio? No, ma è bello provarci. Ciò che conta è sentirsi bene con se stessi e se indossare unaha questo potere, allora perché no?. Crediti: Miu Miu/Instagram – VelvetMagTornata di forza in passerella, è diventata un simbolo dell’effetto nostalgia delgrazie alle case di alta moda da Versace a Prada che l’hanno valorizzata ...