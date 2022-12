I Soliti Idioti tornano insieme per un tour a teatro

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il celebre duo comico, formato da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, diventato famoso grazie all’omonima sitcom di MTV andata in onda per 4 stagioni, a più di 10 anni di distanza dall’ultimo progetto che li ha visti lavorare, torna in grande stile con unindi sei date nelle principali città italiane nella primavera del 2023. LEGGI ANCHE – 75 anni di Zio Paperone: tutte le uscite celebrative di Panini Comics I, diventato poco dopo la sua nascita un duo iconico e consacrato dagli intellettuali e da un pubblico trasversale, hanno dato vita a personaggi iconici e sfacciati, con la volontà di rappresentare in maniera grottesca la vita quotidiana dell’italiano medio attraverso stereotipi e archetipi fissati nel tempo. Tantissime le maschere proposte da Biggio e ...

