Gf Vip | Oriana Marzoli furiosa con Antonino Spinalbese Scontro in diretta | ' Bugiardo!'

TGCOM

Scintille tra Antonino Spinalbese eMarzoli durante la puntata del Grande Fratello, andata in onda il 19 dicembre. La frequentazione tra i due è finita nel peggiore dei modi, soprattutto da quando è tornata nella Casa ...Grande Fratello, Giaele De Donà lo ammette,scioccata Da quando ha varcato la porta rossa di Cinecittà con il suo fisico esplosivo e il carattere da vera femme fatale,Marzoli è ... "Grande Fratello Vip", Oriana Marzoli: "Non voglio far pace con Antonino" La Rodriguez pare abbia reagito male di fronte alla partecipazione al reality di Spinalbese, che con Oriana non sta dando il meglio di sé ...Scintille tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda il 19 dicembre. La frequentazione tra i due è finita nel peggiore dei ...