Ce la farà Tanya a scendere sana e salva dallo yacht dei gay?

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Negli Stati Uniti The White Lotus 2 è finita la settimana scorsa, e con la sovraesposizione che ha avuto sui social è molto difficile non conoscere già il finale di questa serie in onda su Sky. Non è stata una bella pensata la differita, con Jimmy Kimmel che ha intervistato Sabrina Impacciatore, i meme sparati a migliaia, le reaction, gli screenshot, la gente che bussa alla porta per dirti chi sono i morti. Per una volta che un cast italiano, in parte, era protagonista della serie più prestige della tv americana – bollino di qualità di HBO e 10 Emmy – forse era il caso di vivere l’entusiasmo puntata dopo puntata, non come estrema provincia dell’Impero. Manco le puntate arrivassero in Europa con bobine spedite via posta. “The White Lotus 2”: ...